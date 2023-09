Lite per la viabilità, picchiato un 38enne: ricoverato in ospedale per le botte subite Una presunta lite per motivi di viabilità in pieno centro storico di Napoli: un 38enne è finito in ospedale per le botte subite, indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una lite in strada per motivi di viabilità, e un 38enne di origine ucraina finito in ospedale per le botte subite: questa la dinamica raccontata dall'uomo, ed ancora in fase di accertamento, di quanto sarebbe accaduto la scorsa notte in vico Guardia, in pieno Centro Storico a Napoli. La versione del 38enne, già noto alle forze dell'ordine, resta comunque al vaglio delle forze dell'ordine.

Secondo quanto raccontato dall'uomo, il 38enne avrebbe avuto una lite con alcuni sconosciuti per motivi di viabilità, finendo poi per essere aggredito dagli stessi. Portato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, una ferita al gluteo, ed un'altra alla gamba destra: per lui, prescritti dieci giorni di prognosi per le ferite riportate. La versione del 38enne di origine ucraina resta comunque al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che indagano sulla vicenda e per ricostruire l'esatta dinamica del fatto.

Due sparatorie a Marigliano nelle stesse ore

Nella stessa notte altri due episodi di violenza stavolta a Marigliano, nell'hinterland napoletano: un 49enne è finito ricoverato in fin di vita all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dopo essere stato colpito all'addome e all'inguine da diversi colpi di pistola in strada a Marigliano. Poco dopo, nello stesso nosocomio nolano, è arrivato un altro 45enne, ferito a sua volta da colpi di pistola che però lo hanno raggiunto solo alla gamba: nel suo caso, le condizioni non sono grave. Episodi che per il momento non sarebbero collegati tra loro, ma i carabinieri anche in questo caso non escludono alcuna pista.