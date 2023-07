Lite davanti a un bar in via Epomeo, 44enne accoltellato all’addome Le condizioni dell’uomo non sono giudicate gravi. Indagini dei carabinieri per individuare il responsabile dell’accoltellamento.

A cura di Valerio Papadia

Immagini di repertorio

Una lite è sfociata nel sangue in via Epomeo, strada centrale e trafficata nel quartiere Soccavo, periferia occidentale di Napoli: dalle parole si è passati ai fatti e un uomo di 44 anni è stato accoltellato. Da una prima ricostruzione, ancora sommaria, pare che l'uomo – già noto alle forze dell'ordine – si trovasse all'esterno di un bar quando sarebbe stato coinvolto in una lite con una persona sconosciuta: quest'ultima, improvvisamente, avrebbe estratto un coltello, colpendo il 44enne con un fendente all'addome.

Il ferito, da quanto si apprende con mezzi propri, ha raggiunto il Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo: i sanitari gli hanno riscontrato una "ferita da taglio all'addome" e lo hanno dimesso con una prognosi di 10 giorni. Nel nosocomio partenopeo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fuorigrotta, che hanno ascoltato la testimonianza del 44enne e hanno avviato le indagini per ricostruire la precisa dinamica dei fatti e rintracciare il responsabile dell'accoltellamento.

Nella provincia di Napoli, a Sant'Antimo per la precisione, nella notte invece un 37enne è stato ferito da un colpo di pistola. L'uomo si trovava a bordo del proprio scooter quando avrebbe udito degli spari e si sarebbe reso conto di essere stato colpito da un proiettile al fianco: ricoverato all'ospedale di Aversa, le sue condizioni non sono gravi, ma dovrà subire una operazione. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, sul posto hanno rinvenuto ben 7 bossoli di due calibri diversi.