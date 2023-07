Spari in strada, 37enne ferito da un proiettile mentre è sullo scooter: dovrà essere operato Sono in corso le indagini dei carabinieri per determinare con precisione cosa sia accaduto questa notte a Sant’Antimo, nella provincia di Napoli. Sul posto trovati 7 bossoli.

A cura di Valerio Papadia

Non è ancora molto chiaro cosa sia accaduto questa notte a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 37 anni è stato ferito a un fianco da un proiettile mentre si trovava a bordo del suo scooter, dopo che in strada ci sono stati diversi spari. Secondo una prima, sommaria ricostruzione di quanto accaduto, dopo la mezzanotte il 37enne si trovava in via Solimena quando avrebbe notato alcuni sconosciuti a bordo di altri scooter; dopo aver udito alcuni spari, ha avvertito un bruciore al fianco e si è accorto di essere stato colpito da un proiettile.

Sul posto trovati 7 bossoli di due calibri differenti

Il 37enne, a quel punto, sarebbe stato soccorso da un passante, che lo ha trasportato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, nel Casertano. Le condizioni del giovane non vengono giudicate gravi, ma rimane ricoverato nel nosocomio aversano, dove nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

I carabinieri di Giugliano e quelli di Sant'Antimo, ai quali sono affidate le indagini per fare luce su quanto accaduto, si sono recati sul posto del ferimento del 37enne per effettuare tutti i rilievi del caso. Lì, in via Solimena, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 6 bossoli calibro 32 e un bossolo calibro 38, indicazione che a sparare sarebbe stata più di un'arma.