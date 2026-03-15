Lite al bar ai Quartieri Spagnoli, 31enne pugnalato gravissimo in ospedale: è in pericolo di vita

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Lite all'esterno del bar ai Quartieri Spagnoli di Napoli, un 31enne viene improvvisamente accoltellato e ferito gravemente. L'uomo subito soccorso, viene trasportato in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata ed in gravi condizioni: è in pericolo di vita.

Il 31enne assalito in piazza Montecalvario, è grave

L'aggressione è avvenuta nella notte appena trascorsa, tra sabato 14 e domenica 15 marzo. Il personale della Polizia di Stato è intervenuto in piazzetta Montecalvario, dopo aver ricevuto una segnalazione dalla centrale operativa della Questura per un 31enne con ferita da arma da taglio. La gravità della situazione è stata subito chiara. L'uomo, dopo il ferimento, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove è stato medicato e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Allo stato rimane ricoverato in codice rosso ed in pericolo di vita presso l'ospedale Vecchio Pellegrini.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, è emerso che il 31enne sarebbe stato ferito a seguito di una lite avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale che si trova nella piazza, dove c'è anche l'uscita secondaria della metropolitana Linea 1 e che si trova poco distante dal Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Ma tutta la dinamica è in fase di ricostruzione ad opera degli agenti dei Commissariati Dante e Decumani che procedono per le indagini. Le forze dell'ordine hanno acquisito le prime testimonianze e provveduto ad eseguire i rilievi del caso, mentre si cercano le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.