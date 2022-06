Lite al bar, 22enne di Torre del Greco picchiato selvaggiamente: gli spaccano naso e faccia Il ragazzo è stato pestato all’esterno di un locale di via Litoranea. I carabinieri indagano sui motivi della rissa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagini di repertorio

Rissa tra giovani davanti al bar di Torre del Greco. Botte, calci e pugni. Un ragazzo di 22 anni viene colpito ripetutamente in faccia fino a spaccargli il naso e il viso. Il giovane ha riportato la frattura chiusa delle ossa nasali, alla parte sinistra, la frattura dello zigomo sinistro e un trauma cranico non commotivo. Ne avrà per 30 giorni di prognosi. L'aggressione è avvenuta questa notte, domenica 19 giugno 2022, attorno alle ore 2,20, all'esterno di un locale in via Litoranea a Torre del Greco. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto e i motivi che abbiano scatenato la rissa. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, ai quali era arrivata la segnalazione della lite scoppiata tra i giovani.

I carabinieri hanno avviato un'indagine

Non è ancora chiaro il motivo per il quale il 22 enne di Torre del Greco sia stato colpito al volto. Il giovane ha riportato, come detto, ferite gravi alla faccia. È stato subito visitato in Ospedale, dove gli sono state diagnosticate varie fratture. Sono attualmente in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica. Non è escluso che possano essere utilizzate eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare e identificare tutti i partecipanti alla rissa e gli autori materialmente responsabili della violenta aggressione ai danni del giovane 22enne del comune corallino. Purtroppo sono sempre più frequenti le risse tra giovani e giovanissimi in provincia di Napoli. La Prefettura ha aperto un tavolo con le istituzioni locali per cercare di arginare il fenomeno e rafforzare i controlli.