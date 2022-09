Linea Blu si gira in Campania, riprese a Punta Campanella e in Costiera Amalfitana e Sorrentina La trasmissione di Rai Uno in onda il 1 ottobre prossimo alle ore 14,00. Le riprese in questi giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Linea Blu torna a Punta Campanella e in Costiera Amalfitana. La troupe di Donatella Bianchi della trasmissione di successo della Rai è in questi giorni nell'Area Marina Protetta per le riprese televisive per la puntata che dovrebbe andare in onda il 1 ottobre prossimo, alle ore 14,00 dopo il Tg1. Nella puntata ci sarà spazio anche per altre zone della penisola Sorrentina e della costiera amalfitana. A rivelarlo è la stessa Area Marina Protetta di Punta Campanella, con un post su Facebook: "In questi giorni – scrive – Linea Blu, il prestigioso e noto programma televisivo della prima rete nazionale, è nell'Area Marina Protetta Punta Campanella".

La puntata in onda su Rai Uno il 1 ottobre

"Gli operatori Rai, guidati da Donatella Bianchi, storica conduttrice del programma, hanno girato riprese delle meraviglie del Parco Marino, dal Vervece a Punta Campanella, sino alle zone più spettacolari nella parte della costiera amalfitana.Al centro della puntata che andrà in onda il 1 ottobre alle 14 dopo il Tg1 ci sarà proprio l'Amp Punta Campanella.Focus sui progetti su bilancio energetico e compensazioni, lotta ai predatori di datteri di mare, diporto nautico, pesca sostenibile con gamberetto di nassa e presenza in zona dei piccoli pelagici.Nella puntata spazio anche ad altre zone della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.

L'Area Marina protetta di Punta Campanella è impegnata in tantissime attività a tutela del territorio. Nel mese di agosto ha seguito la schiusa delle uova di tartaruga a Camerota, che ha monitorato con i volontari del Project MARE, grazie al progetto Caretta in Vista coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn. È impegnata con il onitoraggio delle microplastiche: sono stati trovati 2500 pezzi in un'area di 2,5 metri quadrati e nel progetto "Sentinelle del Mare" realizzato dall'associazione Fondalicampania Aps nel golfo di Napoli insieme ai ragazzi del Project MARE per setacciare tratti di spiaggia a Puolo alla ricerca di microplastiche.