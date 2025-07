Lo spettacolo di un Capodoglio e dei delfini che nuotano a Punta Campanella

Un capodoglio nuota placido nell'azzurro mare di Punta Campanella. Poco distante, un branco di delfini si esibisce in festanti acrobazie, tuffandosi nello specchio d'acqua che bagna la Costiera Sorrentina. Uno spettacolo della natura è andato in scena nelle scorse ore nell'Area Marina Protetta, poco distante da Li Galli, tra la sorpresa delle imbarcazioni da diporto. Non è la prima volta che accade. Anzi, ormai è un appuntamento fisso. Ogni anno Capodogli e delfini si ritrovano a nuotare lungo la costa, nella zona tra la Costiera e Capri, qualche volta spingendosi anche più su nel Golfo di Napoli fino a Ischia. Era accaduto già nel 2024 e nel 2023.

Nel mare della Campania balenottere, capodogli, delfini e foche monache

L'Area Marina Protetta di Punta Campanella, con i suoi esperti, monitora il fenomeno. Ma queste visite straordinarie non possono non emozionare anche gli esperti del settore. "Uno stupendo Capodoglio al largo dei Galli! – scrive l'Amp, che ha pubblicato le spettacolari immagini – È stato avvistato oggi da Giuliana Apuzzo, componente del CDA dell'Amp Punta Campanella in quota Positano che ha segnalato anche la presenza di molti delfini. Qualche settimana fa una Balenottera comune fu invece avvistata tra Punta Campanella e Capri. La zona si conferma quindi un importante punto di passaggio per questi grandi e magnifici cetacei. E questa mattina a Conca dei Marini, in costiera amalfitana, è riapparsa nuovamente la Foca monaca a pochi metri dalla costa. Un'estate ricca di avvistamenti e biodiversità per la penisola sorrentina e la costiera amalfitana! Ricordiamo sempre di mantenere le dovute distanze dagli animali, di non interferire e non ostacolare la loro direzione".