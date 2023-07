Linea 1 metro Napoli, domani entra in funzione il quarto treno nuovo: 1.250 passeggeri in più Il Comune di Napoli rende noto anche che il quinto nuovo treno è in pre-esercizio, mentre il sesto e il settimo sono in fase di collaudo.

A cura di Valerio Papadia

Un altro tassello per migliorare la condizione del trasporto pubblico a Napoli, non proprio delle più rosee: a partire dalla giornata di domani, sabato 15 luglio, entrerà in esercizio il quarto nuovo treno sulla Linea 1 della metropolitana cittadina. Da domani, dunque, saranno 10 i treni in servizio sulla Line 1 della metro di Napoli: sei di quelli "vecchi" – da 800 posti ciascuno – e quattro di quelli nuovi – che possono trasportare, invece, 1.250 passeggeri. Da sabato 15 luglio, dunque, saranno 10mila i passeggeri trasportati contemporaneamente sulla Linea 1 della metropolitana.

Presto in funzione anche gli altri tre nuovi treni

A dare la notizia è il Comune di Napoli. L'amministrazione comunale ha fatto altresì sapere che il quinto nuovo treno della Linea 1 della metro cittadina è in fase di pre-esercizio, mentre per il sesto e per il settimo treno è stata avviata la fase di collaudo.

"A settembre, con la riorganizzazione del servizio sul ferro, avremo dunque un sistema molto più performante come capacità, qualità e frequenza" ha dichiarato Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità del Comune di Napoli. "Grazie al lavoro di Ansfisa e della dirigenza e personale di ANM e Comune di Napoli – ha concluso Cosenza – saremo in grado di offrire un servizio sempre più da grande capitale europea, come ci eravamo ripromessi all'inizio della sindacatura Manfredi".