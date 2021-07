Linea 1 metro, al via le prove dei nuovi treni: presto in servizio i primi cinque Il Ministero dei Trasporti ha nominato la commissione che dovrà effettuare le prove statiche e dinamiche per la messa in esercizio dei nuovi treni della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Le prove statiche dovrebbero durare una settimana, poi si procederà a quelle dinamiche e, infine, al Nulla Osta per l’entrata in servizio definitiva.

A cura di Valerio Papadia

Presto andranno in servizio i primi cinque nuovi treni – sono quelli consegnati fino ad ora – della Linea 1 della metropolitana di Napoli: il Ministero dei Trasporti ha infatti nominato la commissione finale che dovrà effettuare le prove statiche e quelle dinamiche per l'ottenimento del Nulla Osta e la messa in esercizio dei nuovi treni. La commissione è composta da un funzionario del Ministero, da un funzionario dell'Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi) e da un delegato di Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Napoli: stando a quanto si apprende, le prove statiche dovrebbero durare una settimana; si procederà poi a quelle dinamiche e, se tutto procederà per il verso giusto, al Nulla Osta per l'entrata in servizio dei nuovi treni, costruiti dall'azienda spagnola Caf, che finora ha consegnato i primi cinque. Le prove vengono effettuate su uno dei treni, denominato "testa di serie", mentre sugli altri treni le prove sono portate avanti da due funzionari dell'Ustif e da un delegato Anm.

E pensare che il primo dei cinque nuovi treni consegnati dalla Caf è arrivato a Napoli il 9 marzo del 2020 e, a distanza di 16 mesi, non è ancora entrato in esercizio. Eppure, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris aveva annunciato che il primo nuovo treno della Linea 1 della metropolitana cittadina sarebbe entrato in funzione il 1° gennaio del 2021: l'inaugurazione è poi slittata ad aprile e poi nuovamente a giugno. Soltanto adesso, però, sono iniziate le prove per il Nulla Osta: il primo treno entrerà in funzione, quindi, non prima delle fine di luglio, o agli inizi del mese di agosto.