Limite di 30 km/h sulla SP156 di Ercolano: stop alle corse spericolate alle pendici del Vesuvio

Immagine di repertorio

La Città Metropolitana di Napoli ha fissato a 30 chilometri orari il limite di velocità sulla Strada Provinciale 156 intitolata a San Luigi Orione e che attraversa le pendici del Vesuvio nel territorio di Ercolano. Contestualmente, è stato avviato il procedimento per declassificare la strada da tipo C extraurbana a tipo F extraurbana: "Un ulteriore passo verso una gestione più adeguata della viabilità locale in funzione delle sue effettive caratteristiche", fanno sapere dall'ex provincia di Napoli. "Misura necessaria, che aumenta la sicurezza", il commento del consigliere delegato alla Viabilità, Dionigi Gaudioso.

La decisione arriva per migliorare il livello di sicurezza di una strada che presenta numerose criticità strutturali e di percorrenza, visto che la strada, lunga circa due chilometri, attraversa tratti fortemente urbanizzati, diversi ingressi e uscite carrabili, vede la presenza di parcheggi e accessi a locali commerciali quali ristoranti e bar, ed ha un tracciato caratterizzato da numerose curve e una notevole pendenza. Oltre al limite di velocità, sarà istituito anche il divieto di sorpasso per tutto il tracciato stradale.

"La riduzione del limite di velocità sulla SP156", spiega il Consigliere Delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso, "rappresenta un intervento necessario e non più rinviabile per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano quotidianamente su questa strada. Le caratteristiche morfologiche del tracciato, unite all'elevata urbanizzazione dell'area e alla presenza di numerose attività commerciali, rendono questa arteria particolarmente esposta a rischi per la circolazione. Con questo provvedimento", aggiunge Gaudioso, "vogliamo tutelare la vita delle persone e ridurre drasticamente il pericolo di incidenti. La sicurezza stradale è una priorità assoluta per la Città Metropolitana di Napoli e continueremo a lavorare con determinazione per rendere sempre più sicure le nostre strade provinciali".