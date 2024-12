video suggerito

Ligabue inaugura il Bar Mario al centro di Napoli, come quello della canzone "Certe Notti" Il noto cantautore, dopo aver annunciato un concerto epocale alla Reggia di Caserta, ha inaugurato il Bar Mario, come quello citato in "Certe Notti" al centro storico di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

"Tanto Mario riapre, prima o poi". Recita così uno dei versi di una delle canzoni più famose della storia della musica italiana, quella "Certe Notti" di Luciano Ligabue che è un vero e proprio cult. Può succedere così che Mario, il Bar Mario, apra veramente, nel cuore di Napoli, precisamente in via Tribunali, e che sia proprio Ligabue a inaugurarlo. Una delle canzoni più iconiche del cantautore di Correggio ha preso vita ieri, sabato 30 novembre, nel centro storico partenopeo: il Bar Mario è stato aperto da Ligabue che, proprio nella giornata di ieri, ha annunciato un concerto epocale, la trasposizione di Campovolo alla Reggia di Caserta, il 6 settembre 2025.

Bar Mario a Napoli, un temporary store: "Caffè sospeso per voi"

L'apertura del Bar Mario nel cuore di Napoli è stata documentata, ovviamente, sui canali social di Ligabue, sui quali è stato pubblicato un breve filmato in cui si vede il cantautore recarsi nell'esercizio commerciale, il tutto, naturalmente, con il sottofondo musicale di "Certe Notti". Nella didascalia del video si chiarisce come il Bar Mario sia un temporary store: "Napoli, via dei Tribunali 169. Aperto questo sabato e domenica, dalle 11 alle 24". Poi, il cantautore aggiunte: "Caffè sospeso per voi".