Ligabue porta Campovolo nella Reggia di Caserta sabato 6 settembre 2025

A cura di Giuseppe Cozzolino

Caserta, e non solo, si prepara al grande evento: sabato 6 settembre 2025, Luciano Ligabue porterà il suo concerto-show "Campovolo" nello spettacolare scenario della Reggia di Caserta. Lo ha annunciato lo stesso rocker italiano, in un piccolo "Bar Mario" organizzato in via dei Tribunali a Napoli, dove ha incontrato i giornalisti.

"Sapete tutti di che tipo di bellezza stiamo parlando", ha detto il cantautore emiliano, "quindi io personalmente sono solo felice dell'idea di poter fare anche questa cosa. Esattamente con gli stessi crismi del Campovolo originale, in così tanta bellezza. Sono felice", ha aggiunto ancora Luciano Ligabue. I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle 11 di mercoledì 4 dicembre, mentre per gli iscritti al Bar Mario i biglietti sono già in prevendita fino alle 9 di martedì 3 dicembre. A partire dal 1° aprile 2025, invece, sarà possibile prenotare i parchehhi della zona adiacente alla Reggia di Caserta: si prevede infatti una "mini-invasione" non dissimile da quella che avviene per il Campovolo di Reggio Emilia.

Ligabue ha anche avuto parole d'amore per Napoli, che ha definito "un mondo a sé. La può scoprire bene soltanto chi ci vive, non attraverso episodi sporadici, come quando vengo io per un concerto. Continuo a capirla relativamente questa città, ma lo dico nel bene, nel senso che comunque per me continua a riservare delle sorprese". ha concluso Ligabue.

