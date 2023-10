Libri universitari fotocopiati e venduti anche via internet: maxi sequestro nel Casertano Abusiva riproduzione di opere scientifiche o didattiche: nei guai un uomo di Caianello. In casa libri universitari fotocopiati e rivenduti agli studenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Libri universitari fotocopiati e venduti agli studenti, sia in formato cartaceo sia attraverso la Rete: un vero e proprio mercato di libri falsi quello scoperto dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. A finire nei guai un uomo che, sul proprio computer personale, aveva 89 libri universitari scannerizzati in formato digitale, pronti ad essere stampati e venduti, nonché un libro già interamente fotocopiato a colori e rilegato, dal titolo "Microbiologia Farmaceutica".

Libri il cui prezzo nelle librerie, in alcuni casi, è anche elevato: in quest'ultimo caso, infatti, si tratta di un libro disponibile al prezzo di circa 60 euro. Facile, dunque, immaginare i profitti nel vendere una versione perfettamente replicata ad un prezzo inferiore ma perfettamente identica all'originale. In casa dell'uomo è stata trovata anche una stampante a colori presumibilmente utilizzata per stampare i libri in questione. L'indagine è partita dopo lunghe osservazioni e controlli da parte della Guardia di Finanza, anche attraverso il monitoraggio di siti di vendita online ed elementi acquisiti presso Poste Italiane.

Da qui sono partiti i controlli presso l'abitazione dell'uomo di Caianiello da parte della Guardia di Finanza di Sessa Aurunca, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che hanno portato al sequestro di computer, libri digitalizzati e della stessa stampante a colori. L'uomo dovrà ora rispondere di abusiva riproduzione di opere scientifiche o didattiche, in quanto ritenuto responsabile della riproduzione illecita di numerosi testi universitari e scientifici proposti in vendita attraverso le piattaforme online.