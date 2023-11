Liberi dopo 3 giorni gli ultras dello Union Berlino arrestati a Napoli: torneranno subito in Germania Il giudice ha escluso i gravi indizi per il reato di devastazione e ha applicato la misura del divieto di dimora nel capoluogo campano per la sola ipotesi di danneggiamento.

A cura di Redazione Napoli

Sono liberi e dovranno tornare subito in Germania, gli 11 ultras dello Union Berlino arrestati tre giorni fa dopo gli scontri con la polizia e i danni ad arredo urbano e negozi prima della partita di Champions League. La decisione del gip contrasta con la richiesta della Procura che voleva tutti la custodia in carcere per i reati di devastazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, reati consumati tra lunedì 6 e martedì 7 novembre. Ma il giudice ha escluso i gravi indizi per il reato di devastazione e ha applicato la misura del divieto di dimora nel capoluogo campano per la sola ipotesi di danneggiamento.