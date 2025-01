video suggerito

Lewis Hamilton alla Ferrari: a Napoli è già pronta la statuina per il presepe Il pilota inglese, nel Mondiale di Formula 1 2025, correrà con la Ferrari. A San Gregorio Armeno, Genny Di Virgilio ha già preparato la statuina per il presepe con l'iconica tuta rossa.

A cura di Valerio Papadia

Soltanto una manciata di ore fa sono arrivate le prime foto di Lewis Hamilton con addosso l'iconica tuta rossa della Ferrari: nel Mondiale di Formula 1 2025, che prenderà il via il prossimo marzo, il pilota inglese – che ha vinto 7 titoli – correrà con la scuderia di Maranello. Mentre sale l'attesa per il debutto ufficiale, a Napoli, tra i vicoli di San Gregorio Armeno, si può già trovare la statuina per il presepe di Lewis Hamilton con la tuta della Ferrari: l'opera è del maestro Genny Di Viriglio; da anni, ormai, le botteghe degli artigiani del presepe mettono in vendita, accanto ai pastori tradizionali, i personaggi famosi più in voga e, al momento, Hamilton è sicuramente uno di questi.

Nella rappresentazione di Di Virgilio, il pilota inglese indossa, come detto, l'iconica tuta rossa della Ferrari, così come è rosso anche il casco che tiene sotto braccio. Non mancano, inoltre, orecchini e anelli, cifra stilistica di Hamilton; il pilota sfoggia un sorriso smagliante, mentre la postura fiera suggerisce la voglia di dare battaglia e di vincere che ha sempre contraddistinto il sette volte campione del mondo. "Ci aspettiamo grandi cose quest' anno e sono sicuro che l' accoppiata Hamilton-Ferrari riporterà di nuovo il Cavallino rampante in cima al mondo" ha dichiarato il maestro Genny Di Virgilio.