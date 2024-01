Lello Acampora, il rider di 50 anni morto sullo scooter. La figlia: “Fa male tornare a casa senza di te”

Una famiglia distrutta e una intera comunità in lutto per la morte di Lello Acampora, 50 anni, di professione rider, che nella serata di ieri è stato investito da un treno della Circumvesuviana mentre attraversava i binari a bordo del suo scooter, tra Boscoreale e Scafati, a cavallo tra le province di Napoli e Salerno. Originario di Sant'Antonio Abate, Raffaele – che tutti chiamavano Lello – faceva il rider per mantenere la sua famiglia: Nunzia, sposata ormai oltre 30 anni fa, e le loro figlie. Benvoluto da molti, che lo descrivono come sempre gentile ed educato, Lello era un grande lavoratore e aveva una passione sfrenata per la Juventus, sua squadra del cuore.

E proprio una delle figlie del rider 50enne, a distanza di poche ore dalla morte, ha voluto tributare a Lello un commosso e commovente addio. La ragazza ha pubblicato una foto di famiglia su Facebook e ha scritto:

Non ci credo ancora, speravo tanto che questa orrenda notizia fosse stato un errore, uno sbaglio. Non può essere vero, non è vero che non esisti più, non è vero che non ci sei più con noi, non è vero che non ci sarai più, non è vero che non ci sarai il giorno della mia laurea, non è vero che non ci sarai al mio matrimonio, non è vero che non conoscerai i miei figli e che loro non conosceranno te..!

Non doveva succedere… stavi lavorando come ogni giorno, ininterrottamente e avevi ancora tanta forza di andare avanti, ma è bastato poco per farti perdere questa forza. Non volevo che succedesse questo, soprattutto ora che mi trovo lontano e sto per tornare a casa dalla nostra famiglia, non vi vedevo da una settimana e sto male. Fa male non averti potuto più vedere e tornare a casa senza di te. Spero che un giorno ci incontreremo di nuovo e poterti abbracciare come non ho mai fatto prima! Ti voglio bene papà.