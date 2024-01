È un rider di 50 anni l’uomo travolto da un treno Circum in corsa. Si chiamava Raffaele Acampora

Per Raffaele Acampora, rider di 50 anni, mortale impatto con un treno della Circumvesuviana. Attraversava i binari con lo scooter.

Si chiamava Raffaele Acampora, aveva 50 anni e faceva il rider, ovvero le consegne di cibo via app. È l'uomo che nella serata di venerdì 12 gennaio, è stato travolto e ucciso da un treno della Circumvesuviana mentre attraversava i binari a bordo del suo scooter. Il tragico incidente si è verificato tra le stazioni di Cangiani e San Pietro, tra Boscoreale e Scafati, tra la provincia di Napoli e quella di Salerno: da una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che Acampora – originario di Sant'Antonio Abate, nel Napoletano – stesse attraversando i binari del passaggio a livello a bordo del mezzo a due ruote, diretto al lavoro, e non si sarebbe accorto dell'arrivo del treno, venendone travolto.

Sull'incidente costato la vita al rider cinquantenne, per ricostruire con precisione la dinamica, la Procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta: le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Scafati. Il passaggio a livello attraversato dal 50enne è di tipo SOA (Segnalamento ottico e acustico), quindi senza barriere: l'Eav, società del trasporto pubblico che gestisce la tratta sui cui è avvenuto l'incidente, ha reso noto che il passaggio a livello era regolarmente funzionante.

Proprio a proposito dell'incidente e dei tanti passaggi a livello ancora senza barriere è intervenuta la sigla sindacale Orsa:

Oggi per noi è un giorno tristissimo, ci sentiamo sconfitti due volte, la prima perché c’è stato l’ennesimo incidente mortale su un passaggio a livello e la seconda perché non siamo riusciti a far comprendere, con le nostre iniziative sindacali, quanto fosse anacronistico, ai giorni nostri, avere ancora passaggi a livello stradali senza le barriere.