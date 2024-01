Giovane in scooter travolto e ucciso dal treno della Circum nel Napoletano Un ragazzo è stato travolto da un treno della Circumvesuviana stasera tra Boscoreale e Scafati, al passaggio a livello tra le stazioni di Cangiani e San Pietro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un giovane è stato travolto e ucciso da un treno della Circumvesuviana mentre attraversava in scooter un passaggio a livello tra le stazioni Cangiani e San Pietro, che ricadono rispettivamente nei territori di Boscoreale (Napoli) e Scafati (Salerno); a renderlo noto è l'Eav, che gestisce la linea ferroviaria. Il tratto è stato chiuso per consentire i rilievi e gli accertamenti del caso ed è stato istituito un servizio sostitutivo.

La tragedia nella serata di oggi, 12 gennaio, l'incidente è avvenuto lungo la tratta Torre Annunziata – Poggiomarino della Circumvesuviana. Stando alle prime ricostruzioni, che sono al momento al vaglio degli investigatori, il passaggio a livello SOA (segnalamento ottico e acustico) era regolarmente funzionante; il giovane avrebbe cercato di attraversare i binari nonostante in quel momento non fosse possibile, forse non accorgendosi del treno in transito o magari pensando di riuscire a superare il passaggio in tempo. L'impatto è stato fortissimo, inutili i tentativo di soccorso.