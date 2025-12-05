L’elenco delle strade dissestate della Zona Ospedaliera di Napoli finisce in Procura: “Traffico ogni giorno”

Le strade della Zona Ospedaliera e dei Camaldoli a Napoli sono un colabrodo: buche, dissesti, manto stradale sconnesso, avvallamenti e caditoie otturate. "Ogni giorno, anche a causa della mancata manutenzione stradale, il traffico impazzisce – spiega Franco Ruggiero, presidente della commissione Trasparenza della VIII Municipalità – Quando piove, dobbiamo fare i conti continuamente con strade allagate e cedimenti, come avvenuto alcuni giorni fa in via Mandracchio e in via Saverio Gatto, che poi è stata chiusa alla circolazione per consentire le riparazioni. Così non va bene, perché la Zona Ospedaliera di Napoli è frequentata da tantissime persone, dai lavoratori di ospedali e presidi sanitari, alle famiglie degli ammalati, agli studenti del Policlinico". Da qui, l'esposto inviato alla Procura della Repubblica di Napoli e alla Prefettura.

L'elenco delle strade sotto i riflettori della Procura

Ma quali sono le strade particolarmente dissestate finite sulla scrivania della Procura? Alla denuncia pubblica istituzionale "per grave e perdurante disservizio della manutenzione e gestione stradale" è stato allegato l'elenco delle strade che necessiterebbero di interventi urgenti, perché oggetto di dissesti rilevanti. Eccolo di seguito:

Via Camillo Guerra,

Via Piscinelli,

Via Nazareth ai Camaldoli,

Via Orsolone ai Guantai,

Via Gaetano Salvatore

Nell'esposto si parla di "grave e ormai insostenibile situazione relativa ai servizi di manutenzione e gestione delle strade citate, che risultano inefficienti per eliminare i pericoli dovuti alla presenza di buche, avvallamenti, sconnessioni, cedimenti stradali connessi alla rottura di condotti fognari e idrici e crolli di muri di confine. Da circa un anno, purtroppo, si registrano interruzioni al transito veicolare pubblico e privato, in particolar modo su Via Camillo Guerra e Via Piscinelli, che si protraggono per più giorni con comunicazioni diramate con preavvisi del tutto inadeguati e senza predisposizione di misure alternative per consentire la viabilità. Tali circostanze stanno compromettendo la vivibilità dell'ara collinare e ospedaliera, creando disagi e significative difficoltà ai residenti e soprattutto alle strutture sensibili presenti sul territorio quali ospedali e scuole, a ciò si aggiungono le gravi ripercussioni sulle attività commerciali e al tessuto produttivo locale in quanto gli esercenti sono costretti a sospendere o limitare le proprie attività".