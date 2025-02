L’edicolante non ha le carte Pokemon Evoluzioni Prismatiche: minacciata con una spranga di ferro

Le carte Pokemon non sono soltanto un Gcc, gioco di carte collezionabili, ma anche un feticcio da collezionisti: le più rare arrivano a costare anche fino a 35mila euro (quelle degli anni Novanta sono rare). Fra i ragazzi (e non solo i ragazzi) resiste il collezionismo ai tempi degli smartphone e molti vanno letteralmente a caccia di pacchetti tra una edicola e l'altra.

La storia accaduta a Napoli ha però dell'incredibile: una edicolante, dopo aver detto ad un cliente, un adulto, di non aver ricevuto le confezioni di carte da gioco delle famose figurine, ne ha dovuto subire l'inattesa quanto violenta reazione: pesanti offese personali prima e poi con la spranga di ferro sbattuta con forza e minacciosamente sugli scaffali dell'edicola. A raccontarlo all'Ansa l'edicolante:

Poco dopo le 7 di mattina di venerdì scorso, mentre aprivo l'edicola, ho visto quell'uomo avvicinarsi e, anche se avevo fatto caso alla spranga che aveva tra le mani, non avrei mai immaginato la sua reazione.

Sono rimasta paralizzata dalla paura e per fortuna dopo lunghissimi istanti in sua balia sono stata soccorsa da altri clienti, peraltro venuti anche loro in edicola per acquistare le carte, e degli amici gestori di un vicino bar che hanno messo in fuga l'uomo. La mia famiglia gestisce questa edicola da tre generazioni e non ha mai avuto problemi.

Ogni scatola di carte venduta mi fa guadagnare 10 euro, niente rispetto a quello che gli speculatori riescono a guadagnare con la vendita on line di una scatola di ‘Pokemon Evoluzioni Prismatiche'. Per carità, 10 euro sono tanti, ma nonostante questo continuo a ricordare con nostalgia i pochi centesimi guadagnati per vendere la copia di un giornale.