Procida, tre mesi fa moriva Renato Iovine: una panchina in sua memoria davanti al suo hotel Crescenzo

Renato Iovine e la panchina in sua memoria

Nel dicembre del 2025, tre mesi fa, un lutto ha colpito l'isola di Procida: a 55 anni se ne andava Renato Iovine, storico imprenditore dell'isola, proprietario dell'hotel e ristorante Crescenzo, alla Marina Chiaiolella. E allora questa mattina, venerdì 6 marzo, a tre mesi di distanza da quel tragico evento, familiari e amici hanno voluto ricordare il ristoratore 55enne collocando una panchina proprio di fronte alla sua attività. Al centro della panchina, poi, una frase in memoria di Iovine: "Il tuo sguardo resta qui, tra il tuo lavoro e la libertà del mare, racchiuso nel campo della pazienza che tanto hai coltivato". Una scelta non casuale, quella di collocare la panchina proprio davanti alla sua attività, quel luogo che ha simboleggiato la sua vita e il suo lavoro.

Renato Iovine è morto, a causa di una malattia, l'11 dicembre dello scorso anno. Proprio il giorno seguente, il 12 dicembre, avrebbe dovuto ricevere, presso la Camera di Commercio di Napoli, un riconoscimento per la sua attività imprenditoriale. "Consegneremo ugualmente l’attestato di gratitudine dell’Ente alla figlia Paola e al figlio Antonio, perché l’impegno e il valore di un imprenditore non si esauriscono con la sua scomparsa: anzi, il suo esempio continua a vivere e a germogliare nelle nuove generazioni, che nel dolore della perdita possano trovare conforto anche nell’affetto della grande famiglia imprenditoriale" aveva fatto sapere, per l'occasione, la Camera di Commercio di Napoli.