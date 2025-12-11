Lutto a Procida, è morto Renato Iovine, 55 anni, titolare del ristorante hotel “Crescenzo” alla Chiaiolella

L’imprenditore aveva 55 anni. Avrebbe dovuto ricevere domani un premio come eccellenza sul territorio.

Renato Iovine

Procida oggi si ferma: è morto a 55 anni Renato Iovine, uno dei capisaldi dell'accoglienza e della ristorazione sull'isola del Golfo, titolare dello storico ristorante hotel "Crescenzo" alla Chiaiolella, porto turistico sul versante ovest dell'isola noto per la sua spiaggia.

Maurizio Frantellizzi, presidente di Casartigiani Procida, che lo definisce senza giri di parole «un esempio vivente» di cosa significhi fare impresa con determinazione, testa e, soprattutto, valori, rende noto un particolare: domani, venerdì 12, Renato Iovine sarebbe dovuto al Palazzo della Borsa di Napoli per ricevere dal presidente della Camera di Commercio di Napoli, su indicazione di Casartigiani Napoli un riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali: «Consegneremo ugualmente l’attestato di gratitudine dell’Ente alla figlia Paola e al figlio Antonio, perché l’impegno e il valore di un imprenditore non si esauriscono con la sua scomparsa: anzi, il suo esempio continua a vivere e a germogliare nelle nuove generazioni, che nel dolore della perdita possano trovare conforto anche nell’affetto della grande famiglia imprenditoriale».