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Incidente a via Salvator Rosa, scontro tra due moto: c’è un ferito grave

Incidente stradale in via Salvator Rosa. Nell’impatto un uomo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. I comitati: “Subito interventi sulla sicurezza stradale”
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Immagine di repertorio
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Scontro tra due moto in via Salvator Rosa, la strada che collega l'Arenella al Museo Archeologico. C'è un ferito grave. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 12 marzo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 inviata dall'Asl Napoli 1 Centro, e gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa di Scampia, inviati dalla centrale operativa, sotto il coordinamento del Comandante Ciro Esposito. Uno dei due conducenti è rimasto ferito. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, al momento si è in attesa del referto.

Torna alta l'attenzione sugli incidenti a Salvator Rosa, una delle strade più trafficate della città, in quanto nodo nevralgico di collegamento tra la parte alta e quella bassa di Napoli. Una strada, purtroppo, stretta, piena di curve e ad una sola corsia, perennemente intasata, dove ogni tentativo di correttivo alla viabilità apportato dal Comune è fallito. Per un periodo, fu adottato il senso unico a scendere, con la possibilità di risalita tramite via Imbriani. Il provvedimento apportò un miglioramento nella Ma il dispositivo fu ampiamente violato dagli automobilisti indisciplinati che spostarono addirittura i new jersey e alla fine non fu prorogato. Anche a causa del grosso volume di traffico che vi si riversa ogni giorno, la strada è spesso scenario di violenti incidenti, con feriti e anche decessi.

I comitati: "Subito interventi per la sicurezza stradale"

"Purtroppo – commenta Pasquale Laudanno – è un problema quotidiano. Stiamo cercando di avere un incontro con l'amministrazione per porre soluzioni". "Attendiamo di essere ricevuti – aggiunge Susanna Califano, del comitato Miriguarda – dopo aver raccolto a luglio 518 firme in una settimana per una petizione che chiedeva dissuasori sul vicino Corso Vittorio Emanuele nei pressi delle scuole e nel primo tratto di Salvator Rosa. Ci risposero che erano previsti per novembre 2025. Siamo pronti a fare una manifestazione pubblica sulla sicurezza stradale".

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