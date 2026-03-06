Ruba i portafogli ai corrieri durante le consegne: arrestato per la terza volta a Sorrento

Immagine di repertorio

Tre colpi ad altrettanti corrieri impegnati nelle consegne: un 42enne di Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, è stato arrestato per la terza in poche settimane. Ora è in camera di sicurezza, in attesa di finire davanti al giudice. Il modus operandi era sempre lo stesso: approfittare di un attimo di distrazione per razziare i portafogli dei lavoratori e scomparire un attimo dopo. Salvo poi farsi beccare e finire in carcere.

Il primo colpo lo scorso 1° settembre: il furgone del corriere era parcheggiato in corso Italia a Sorrento, e mentre l'uomo effettuava una consegna, per il 42enne oplontino l'occasione giusta alla vista del cassone aperto. Arrestato e scarcerato dopo il processo per direttissima, dieci giorni dopo ha colpito ancora: stessa strada, l'11 settembre, e furgone diverso. Anche qui il corriere in un attimo di distrazione si era visto rubare il portafoglio. Anche stavolta però i carabinieri della compagnia di Sorrento lo hanno beccato in flagranza, portandolo in carcere. Stavolta ci resta più a lungo: viene scarcerato appena due giorni fa. Ma dopo 48 ore di libertà è "tornato" in azione. Ancora una volta, con il furgone di un corriere nel mirino. Il tempo che il corriere scenda e, in un attimo, si infila nel portellone spalancato, puntando al portafoglio poggiato nell'abitacolo. Ma anche stavolta non riesce a scappare col bottino: i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento sono in zona, notano i suoi movimenti e lo bloccano subito. Nuovo arresto e nuovamente in camera di sicurezza: in attesa di fornire la sua versione dei fatti al giudice, per la terza volta in poche settimane.