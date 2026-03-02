napoli
video suggerito
video suggerito

Si tuffa in mare per una immersione e non riemerge, morto sub 40enne: tragedia ad Agropoli

L’allarme è scattato quando i compagni di immersione non lo hanno visto riemergere: sul posto la Guardia Costiera, che ha recuperato il corpo del sub. Indagini in corso.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia ad Agropoli, città del Cilento, nella provincia di Salerno, dove il cadavere di un sub di 40 anni è stato recuperato in mare questa notte. Stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri, domenica 1° marzo, il sub si era recato alla Baia di Trentova, una delle spiagge più belle di Agropoli, per una immersione con alcuni amici. L'allarme è scattato, però, quando i compagni di immersione non hanno più visto riemergere il 40enne che, secondo le prime informazioni, avrebbe utilizzato la regolare boa di segnalazione: sul posto sono pertanto intervenuti i militai della Guardia Costiera, con un'unità navale e i vigili del fuoco, con una squadra via terra e con il Nucleo Sommozzatori giunto da Napoli, che hanno avviato immediatamente le ricerche del sub disperso.

Purtroppo, però, nella tarda serata il corpo del 40enne – di origini ucraine, le cui generalità non sono ancora note – è stato individuato, ma le operazioni di recupero si sono concluse soltanto nella notte. Il cadavere del sub è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti volti a individuare con precisione la causa della morte; non si esclude, al momento, nessuna ipotesi, nemmeno quella del malore improvviso per il 40enne.

Cronaca
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Domani l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto al Monaldi
Domenico, morto al Monaldi, le chat durante il trapianto: "Se lo tengono sulla coscienza". Un'ora per scongelare il cuore
Morte di Domenico trapiantato con un cuore "bruciato", tutti gli errori ricostruiti dagli ispettori
Morte di Domenico, il chirurgo definì il cuore "perfettamente prelevato e integro". La mamma: "Sconcertata"
Roberto Fico ha saputo del caso dai giornali. Ma la Tutela Salute della Regione Campania sapeva
La storia del piccolo Claudio, morto nel 2023 al Monaldi: "Per noi quell'ospedale era un'eccellenza"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views