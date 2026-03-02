Si tuffa in mare per una immersione e non riemerge, morto sub 40enne: tragedia ad Agropoli

L’allarme è scattato quando i compagni di immersione non lo hanno visto riemergere: sul posto la Guardia Costiera, che ha recuperato il corpo del sub. Indagini in corso.

Tragedia ad Agropoli, città del Cilento, nella provincia di Salerno, dove il cadavere di un sub di 40 anni è stato recuperato in mare questa notte. Stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri, domenica 1° marzo, il sub si era recato alla Baia di Trentova, una delle spiagge più belle di Agropoli, per una immersione con alcuni amici. L'allarme è scattato, però, quando i compagni di immersione non hanno più visto riemergere il 40enne che, secondo le prime informazioni, avrebbe utilizzato la regolare boa di segnalazione: sul posto sono pertanto intervenuti i militai della Guardia Costiera, con un'unità navale e i vigili del fuoco, con una squadra via terra e con il Nucleo Sommozzatori giunto da Napoli, che hanno avviato immediatamente le ricerche del sub disperso.

Purtroppo, però, nella tarda serata il corpo del 40enne – di origini ucraine, le cui generalità non sono ancora note – è stato individuato, ma le operazioni di recupero si sono concluse soltanto nella notte. Il cadavere del sub è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti volti a individuare con precisione la causa della morte; non si esclude, al momento, nessuna ipotesi, nemmeno quella del malore improvviso per il 40enne.