Si tuffa in mare per una immersione e non riemerge, morto sub 40enne: tragedia ad Agropoli
Tragedia ad Agropoli, città del Cilento, nella provincia di Salerno, dove il cadavere di un sub di 40 anni è stato recuperato in mare questa notte. Stando a quanto si apprende, nel pomeriggio di ieri, domenica 1° marzo, il sub si era recato alla Baia di Trentova, una delle spiagge più belle di Agropoli, per una immersione con alcuni amici. L'allarme è scattato, però, quando i compagni di immersione non hanno più visto riemergere il 40enne che, secondo le prime informazioni, avrebbe utilizzato la regolare boa di segnalazione: sul posto sono pertanto intervenuti i militai della Guardia Costiera, con un'unità navale e i vigili del fuoco, con una squadra via terra e con il Nucleo Sommozzatori giunto da Napoli, che hanno avviato immediatamente le ricerche del sub disperso.
Purtroppo, però, nella tarda serata il corpo del 40enne – di origini ucraine, le cui generalità non sono ancora note – è stato individuato, ma le operazioni di recupero si sono concluse soltanto nella notte. Il cadavere del sub è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti volti a individuare con precisione la causa della morte; non si esclude, al momento, nessuna ipotesi, nemmeno quella del malore improvviso per il 40enne.