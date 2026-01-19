napoli
Le previsioni meteo su Napoli e Campania: piogge sparse e freddo nei prossimi giorni

Continua l’instabilità meteorologica su Napoli e sulla Campania: cielo nuvoloso, piogge sparse e temperature in calo, ma a macchia di leopardo.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Le previsioni meteo per Napoli e la Campania
Piogge sparse e freddo nei prossimi giorni su Napoli e Campania. Questo, in estrema sintesi, il quadro meteorologico su Napoli e la Campania nei prossimi giorni. Possibili anche le allerte meteo, ma più che altro per raffiche di vento, che potrebbero intensificarsi in particolare tra martedì e mercoledì. Sarà una seconda metà di gennaio particolarmente complessa dal punto di vista del meteo su tutta la regione. Per questa settimana che va dal 19 al 25 gennaio, dunque, si alterneranno cieli neri e nuvolosi a parziali schiarite, con temporanee e localizzate piogge a macchia di leopardo in tutta la regione. Temperature che invece scenderanno, soprattutto di sera, quando i venti soffieranno più forti.

Qualche parziale schiarita si avrà tra giovedì e venerdì, poi nel fine settimana è atteso di nuovo maltempo, stavolta diffuso. Un gennaio, insomma, che si conferma dal meteo particolarmente "rigido" in Campania. Per rivedere un po' il sole "fisso" bisognerà aspettare la prossima settimana, quando un vortice di bassa pressione proveniente dal Nord Africa farà irruzione anche sul Mar Mediterraneo, posizionandosi sulla Campania. Nessuna falsa aspettativa però: non si tratta di un "anticipo" di primavera, ma solo di un ritorno del beltempo e di un meteo più stabile rispetto al caos di questi giorni. Per rivedere davvero un anticipo di primavera bisognerà attendere quasi febbraio, quando i primi quadri meteorologici parlano di tempo stabile e cieli sereni in gran parte della regione, in vista dell'equinozio di primavera, previsto quest'anno per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 15:46 ora italiana.

Previsioni meteo Napoli
