Le previsioni meteo per Napoli e Campania: sole e 24 gradi nel fine settimana 27-28 settembre

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Fine settimana autunnale quello in arrivo su Napoli e Campania, ovvero con sole e temperature nelle medie stagionali, senza particolari disagi. Nessuna allerta meteo all'orizzonte, con temperature vicine a 24 gradi e cielo soleggiato in gran parte della regione. Ma non durerà, perché già da settimana prossima sono previste nuove perturbazioni in tutta la Campania, con la pioggia che cadrà copiosa soprattutto tra martedì e mercoledì, quando il rischio di allerte meteo tornerà ad essere alto. Ma per il momento, si potrà godere di giornate non troppo calde e senza pioggia, la giusta metà strada tra estate ed inverno.

Domani, sabato 27 settembre, le massime raggiungeranno i 24 gradi nelle ore più calde. Venti pressoché assenti, e mare per lo più calmo. Anche domenica 28 settembre lo scenario sarà simile, con temperature vicine ai 25 gradi di valori massimi. Insomma, clima ideale per una gita fuoriporta, a patto di non aspettarsi temperature ideali da spiaggia (per quanto, ci sarà chi comunque vi si recherà per qualche ora di sole). Lunedì 29 inizierà lentamente il cambio meterologico, che porterà a pioggia ed un nuovo calo della temperatura, che scenderà fino a 20 gradi di valori massimi. Per il freddo vero e proprio bisognerà invece ancora attendere qualche settimana, perché fino a metà ottobre le temperature non si abbasseranno sotto i 19 gradi. Attenzione dunque tra martedì 30 e mercoledì 1° ottobre, quando potrebbero scattare le allerte meteo della Protezione Civile Regionale: bisognerà attendere però almeno lunedì, quando i quadri meteorologici saranno più chiari e permetteranno previsioni accurate a breve termine.