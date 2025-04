video suggerito

Le Frecce Tricolori a Caserta e non a Pozzuoli il 16 aprile: sorvolo spostato col giuramento dell'Aeronautica La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare domani non sarà su Pozzuoli: seguirà il giuramento degli allievi, che per quest'anno è stato spostato a Caserta.

A cura di Nico Falco

Domani, 16 aprile, le Frecce Tricolori non saranno a Pozzuoli, come inizialmente programmato: il sorvolo, infatti, verrà effettuato sulla nuova location del giuramento degli allievi dell'Accademia Aeronautica, che per quest'anno si svolgerà nella Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, che dal 1926 al 1943 era stata la sede dell'Accademia Aeronautica. Gli aerei partiranno da Grazzanise.

Lo spostamento del giuramento dell'Accademia

La cerimonia di Giuramento e Battesimo del Corso Falco VI, composto dagli allievi della 1a classe dei Corsi Regolari dell’Istituto, 129 giovani, è in programma per domani, mercoledì 16 aprile, alle ore 11. L'evento, che da prassi si tiene nell'Accademia di Pozzuoli, è stato spostato per la "contingente situazione legata all'area dei Campi Flegrei". Il riferimento, naturalmente, è all'attività bradisismica e ai relativi terremoti, tra i quali quelli particolarmente forti registrati nelle scorse settimane.

La decisione di spostare l'evento ha portato a una interrogazione parlamentare al ministro della Difesa Guido Crosetto da parte del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, per chiedere quali siano i motivi per cui si è scelto di non esibirsi ai Campi Flegrei.

Frecce Tricolori a Caserta e non a Pozzuoli

Di conseguenza, è stato annullato anche il passaggi su Pozzuoli delle Frecce Tricolori. Il programma iniziale, infatti, prevedeva il sorvolo sulla cittadina flegrea, come si legge nel calendario degli Airshow, proprio in occasione del giuramento degli allievi. Essendo stato spostato l'evento altrove, di conseguenza anche l'esibizione della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana è stata riprogrammata.