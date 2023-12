Le finaliste di Miss Italia 2023 in Campania sfilano a Napoli con i vestiti cuciti dalle detenute di Pozzuoli I vestiti realizzati dalle detenute del carcere di Pozzuoli, tramite la Sartoria Sociale Palingen.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le finaliste regionali di Miss Italia 2023 della Campania sfilano a Napoli con i vestiti cuciti dalle detenute del carcere di Pozzuoli. Una sfilata per il sociale, nell'ambito della seconda edizione del Gran Galà di Natale presso il Salone Margherita di Via Verdi. Quindici modelle hanno sfilato indossando gonne e camicie realizzate dalle detenute della Casa Circondariale di Pozzuoli per il tramite della Sartoria Sociale Palingen, e di brand di eccellenza made in Italy, tra cui la collezione invernale di Silvian Heach, i capi di Cruciani e le maglie di Assoutenti sulla lotta alla violenza di genere.

La sfilata per il sociale al Salone Margherita

La kermesse, organizzata dal consigliere comunale di Napoli Gennaro Demetrio Paipais e dall'imprenditore Gaetano Giudice. Ad aprire l'evento, il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, il presidente della Camera Penale di Napoli Marco Campora, la vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Dina Cavalli e gli amministratori della Sartoria Sociale Palingen Massimo Telese e Marco Marzio. Tra gli ospiti, le stesse detenute della Casa Circondariale di Pozzuoli che hanno realizzato parte dei capi oggetto della sfilata. "Abbiamo voluto dare risalto a prodotti realizzati dalle detenute – spiegano gli organizzatori -per valorizzare il lavoro penitenziario in una prospettiva di reintegrazione sociale e di risalto dell'arte sartoriale napoletana riconosciuta a livello internazionale, dichiarano nel corso della sfilata gli organizzatori".

Oltre agli abiti cuciti della sartoria sociale Palingen, le quindici modelle hanno indossato capi di brand di eccellenza scelti dagli organizzatori per risaltare il made in Italy. Sono stati pertanto selezionati i capi di Silvian Heach, coordinati dalla patron Mena Marano, promotrice da sempre di iniziative a tutela delle eccellenze e del sociale e di Cruciani, guidato per l'occasione da Gianluca Tramice.

Ad aggiudicarsi le fasce sono state per Miss Christmas Napoli, Anastasia Violante (26 anni di Pomigliano D'Arco), Miss Cinema Partenope, Ilary Monsurrò (18 anni di Napoli), Miss Eleganza Partenope, Alessia Caruso (23 anni di Caserta), Miss Eccellenza Partenopea, Morena Liscio (18 anni di Napoli), Miss Napoli per il Sociale, Maria Vittoria Agrillo (19 anni di Napoli).

Tra gli ospiti in sala, coordinati da Erennio De Vita, le cantanti Francesca Maresca ed Anna Capasso, la conduttrice Annalisa Gambi e l'attore Alessandro Incerto, il referente campano di Miss Italia Antonio Contaldo. In giuria esponenti delle istituzioni e delle professioni. Foto realizzate dal fotografo Giuseppe Moggia.