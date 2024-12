Le condizioni del carabiniere gravemente ferito a Napoli: Giovanni Russo è stato operato

video suggerito

Il carabiniere Russo è stato sottoposto ad una ricostruzione con endoprotesi dell'aorta toracica; l'intervento è riuscito ma non è ancora escluso il pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

L'intervento è riuscito, ma è ancora in gravi condizioni il vice brigadiere dei Carabinieri Giovanni Russo, rimasto ferito in un incidente intorno alle 9 di oggi, 6 dicembre, nel corso di una operazione a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli: il militare è salito su una tettoia, che ha improvvisamente ceduto facendolo precipitare per alcuni metri. Russo, 53 anni, originario di Pomigliano d'Arco, ha riportato seri danni interni e diverse fratture, si dovrà attendere le prossime ore per escludere il pericolo di vita.

Il militare è stato portato d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove è stato sottoposto ad una ricostruzione con endoprotesi dell'aorta toracica; dopo l'intervento è stato trasferito nel reparto di Rianimazione e nelle prossime ore sarà sottoposto a nuovi esami e Tac per lesioni alla milza e per fratture multiple agli arti e al bacino.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con un tweet sul proprio profilo ufficiale su X, ha manifestato vicinanza al militare: "Seguo con apprensione le condizioni del vice brigadiere dei carabinieri Giovanni Russo, rimasto ferito in un grave incidente mentre era in servizio a Napoli. Alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a tutta l'Arma va la mia più sentita vicinanza".

Parole di vicinanza sono giunte anche dal generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri: "L'Arma tutta si stringe attorno al vice brigadiere Russo ed alla sua famiglia in questo difficile momento, manifestando profonda gratitudine per il suo impegno nel servire la comunità – si legge nel comunicato diffuso – il Comandante Generale si è accertato con il Comandante Interregionale Ogaden, generale di Corpo d'Armata Marco Minicucci, delle condizioni di salute del militare, verificando che ogni risorsa necessaria sia stata messa a disposizione per garantire le migliori cure possibili".