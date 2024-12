video suggerito

Cede una tettoia durante i controlli, precipita un carabiniere: ricoverato in gravi condizioni Un carabiniere è precipitato al suolo dopo il cedimento di una tettoia durante alcuni controlli: è in codice rosso all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un carabiniere è precipitato mentre era impegnato in un controllo nella zona di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Una tettoia sarebbe ceduta improvvisamente, facendolo cadere al suolo: il militare, subito soccorso, è stato portato all'Ospedale del Mare di Ponticelli in codice rosso. Al momento, il carabiniere è ricoverato nel nosocomio partenopeo, dove è stato sottoposto ad una operazione d'urgenza.

"Massima vicinanza al carabiniere ricoverato in gravi condizioni per un incidente occorsogli mentre era impegnato in un servizio di controllo del territorio", ha fatto sapere in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, che ha poi aggiunto: "Un abbraccio ai suoi familiari e una preghiera perché il militare riesca a vincere questa delicata battaglia e possa riprendersi al più presto".