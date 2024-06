video suggerito

Lavoro nero e sicurezza sui lidi balneari: 4 denunciati a Torre del Greco, multe per 64mila euro I carabinieri hanno controllato quattro stabilimenti balneari a Torre del Greco (Napoli); riscontrate violazioni sui luoghi di lavoro e sull’inquadramento dei dipendenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Quattro imprenditori, titolari di altrettanti stabilimenti balneari di Torre del Greco (Napoli) sono stati denunciati per violazioni che vanno dall'impiego di lavoratori in nero a irregolarità riscontrate nelle strutture. L'operazione, condotta dai militari della stazione locale insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, si inquadra nei controlli predisposti per contrastare il lavoro sommerso e verificare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Complessivamente sono stati controllati quattro stabilimenti balneari e il ristorante all'interno di uno di questi. Sono stati identificati 41 dipendenti; di questi, 36 erano regolarmente assunti mentre gli altri 5, tutti impiegati nello stesso lido, sono risultati al lavoro in nero. I carabinieri e il Nil hanno contestato sanzioni penali e amministrative per un totale di 64mila euro; tra le negligenze accertate, l’omessa sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In uno dei lidi controllati i militari hanno accertato che i luoghi di lavoro non avevano i requisiti minimi in materia di sicurezza mentre in un altro stabilimento balneare che l'ambiente di lavoro non era a norma. Il Nucleo Ispettorato del Lavoro provvederà alle prescrizioni del caso. I controlli dei carabinieri di Torre del Greco continueranno anche nei prossimi mesi.