Lavoravano in nero e percepivano anche il Reddito di cittadinanza: la scoperta a Qualiano

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Controlli dei carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Gruppo per la Tutela del Lavoro di Napoli volti al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro: durante le operazioni i militari dell'Arma, a Qualiano, nella provincia partenopea, hanno scoperto sei lavoratori in nero, quattro dei quali percepivano anche il Reddito di cittadinanza. La scoperta è stata effettuata durante gli accertamenti condotti dai carabinieri in un cantiere edile per la ristrutturazione di un immobile: qui, tutti i lavoratori impegnati, come detto sei, sono risultati essere in nero, ovvero senza un regolare contratto; inoltre, come detto, quattro di loro percepivano anche il Reddito di cittadinanza, il sussidio economico previsto dal governo per chi è in difficoltà.

Al termine dei controlli nel cantiere edile, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, il proprietario dell'immobile che, tra le altre cose, aveva commesso anche degli abusi edilizi rispetto al progetto originariamente approvato dal Comune di Qualiano. Complessivamente, i militari dell'Arma hanno elevato sanzioni pecuniarie per un ammontare di 30mila euro. Le attività sono state momentaneamente sospese.