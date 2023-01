Lavoratori senza stipendio bloccano la strada a Maddaloni, due vengono investiti Due lavoratori sono stati investiti da un furgone mentre protestavano in strada perché non ricevono lo stipendio da due mesi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

I lavoratori disperati, senza stipendio da 2 mesi e senza tredicesima, bloccano la strada in segno di protesta. Un furgone forza il blocco e ne investe due, che vengono trasportati urgentemente in ospedale con l'ambulanza. È accaduto a Maddaloni, in provincia di Caserta, questa mattina, durante una manifestazione di protesta dei dipendenti della Softlab che avevano organizzato un presidio sulla strada provinciale 335.

Forza il blocco stradale: "Devo andare a lavoro"

Si tratta di una strada molto trafficata che collega Caserta a Maddaloni e l'autostrada A1 di Caserta Sud. Il conducente del veicolo si sarebbe giustificato dicendo di avere fretta perché doveva raggiungere il proprio posto di lavoro. È stato poi fermato dagli altri manifestanti. I due feriti sono una donna che ha riportato delle contusioni più rilevanti e un uomo, con ferite più leggere.

I due feriti portati in ospedale

Il conducente del furgone che ha forzato il blocco è stato identificato dalla Polizia di Stato. I circa 250 dipendenti della Softlab, azienda di informatica del casertano, protestano per i ritardi nel pagamento degli stipendi e avanzano 3 mensilità. La vicenda Softlab è legata alla vertenza Jabil, altra azienda americana con sede nel casertano, a Marcianise. I lavoratori Softlab provengono proprio dalla Jabil. Il loro passaggio risale al 2018, quando grazie agli esodi incentivati, la Jabil provvide ad alleggerire l'organico. Il passo successivo sarebbe stato poi l'avvio di progetti di reindustrializzazione, con l'apertura della fabbrica di Maddaloni. Ma la maggior parte degli addetti Softlab ha continuato a fare la cassa integrazione e solo una parte è concretamente impegnata in servizi di lavoro.