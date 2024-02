Lavinia Trematerra, morta a 7 anni schiacciata da una statua: indagini archiviate in Germania La bimba napoletana morì in un albergo di Monaco di Baviera, dove si trovava in vacanza con la famiglia, il 26 agosto 2022; le autorità tedesche hanno archiviato le indagini. In Italia, invece, il fascicolo è ancora aperto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Lavinia Trematerra

I magistrati tedeschi hanno archiviato l'inchiesta sulla morte di Lavinia Trematerra, la bambina napoletana di 7 anni morta schiacciata da una statua che le precipitò addosso in un hotel di Monaco di Baviera, dove si trovava in vacanza con i genitori, il 26 agosto del 2022. Gli inquirenti tedeschi, dunque, non hanno ravvisato nessuna anomalia e hanno deciso di concludere le indagini, avviate senza indagati e ipotesi di reato, procedendo con l'archiviazione.

Spetta ora ai magistrati italiani della Procura della Repubblica di Roma, dove il fascicolo e ancora aperto, decidere come procedere con l'inchiesta. Gli inquirenti, dopo che l'archiviazione delle autorità tedesche è stata depositata, stanno studiando l'incartamento e valutando i prossimi passi da intraprendere.

La morte di Lavinia Trematerra, schiacciata da una statua in vacanza in Germania

Il 26 agosto del 2022, Lavina Trematerra, 7 anni, si trovava in vacanza con i genitori, due avvocati napoletani, in un albergo a Monaco di Baviera. La bambina stava giocando nel giardino della struttura ricettiva tedesca quando una statua di marmo lì presente si abbatté improvvisamente su di lei, schiacciandola: inutili i soccorsi per la bimba.

Le autorità tedesche avviarono immediatamente le indagini per stabilire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità: sul corpo di Lavinia Trematerra venne eseguita l'autopsia e, soltanto successivamente, la famiglia poté procedere con i funerali.