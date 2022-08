Schiacciata da una statua di marmo, Lavinia muore a 7 anni in vacanza con i genitori La bimba napoletana, Lavinia Trematerra, si trovava in vacanza con i genitori a Monaco, in Germania: stava giocando nel giardino dell’hotel quando è occorsa la tragedia.

A cura di Valerio Papadia

Una vacanza spensierata si è trasformata in tragedia per una famiglia napoletana in vacanza a Monaco di Baviera, in Germania: Lavinia Trematerra, una bambina di soli 7 anni, è morta dopo essere stata schiacciata da una statua di marmo. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: secondo una prima ricostruzione del tragico avvenimento, la bambina stava giocando nel giardino dell'hotel nel quale si trovava con il papà e la mamma, due avvocati napoletani, quando sarebbe stata colpita da una statua in marmo, che è improvvisamente caduta. Sul tragico incidente, le autorità tedesche hanno aperto una inchiesta: la salma di Lavinia Trematerra è stata posta sotto sequestro per poter effettuare l'autopsia; soltanto dopo tutti gli accertamenti del caso, la salma potrà fare rientro a Napoli e la famiglia potrà procedere con i funerali.

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte della bambina

Quando, a Napoli, si è diffusa la notizia dell'immane tragedia occorsa nella città della Baviera, i social network sono stati inondati di messaggi di cordoglio per la morte della piccola Lavinia; tanti i colleghi dei genitori, come detto stimati avvocati partenopei, che sono apparsi su Facebook nelle ultime ore e che esprimono vicinanza alla famiglia per la loro perdita così dolorosa. Anche il Comune di Ponza, dove la famiglia della mamma della bimba è conosciuta, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "Il Sindaco, a nome di tutta amministrazione comunale, si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa improvvisa e tragica della piccola Lavinia" si legge sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale.