Lavinia, morta a 7 anni schiacciata da una statua in Germania, i funerali sabato a Napoli Le esequie nella Parrocchia di San Vincenzo Pallotti in via Alessandro Manzoni alle ore 12.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli in lutto per la scomparsa della piccola Lavinia Trematerra, morta a 7 anni schiacciata da una statua mentre era in vacanza a Monaco di Baviera, in Germania, con i genitori. I funerali della bambina si terranno sabato mattina, nella Parrocchia di San Vincenzo Pallotti, anche detta "dei Pallottini", che si trova tra la fine di Corso Europa e l'inizio di via Alessandro Manzoni, a cavallo dei quartieri Vomero e Posillipo. La bimba frequentava, infatti, la scuola Belforte, che si trova proprio di fronte. Il feretro arriverà in chiesa alle ore 11,00, ma la funzione religiosa partirà alle ore 12,00. L'arrivo del corpo della piccola a Napoli è previsto per la giornata di domani. Ieri sono iniziate le operazioni di rientro della salma, al termine delle procedure burocratiche.

L'inchiesta sulla morte in Germania

Una tragedia che ha scosso tutt'Italia. Un dolore profondo che ha coinvolto le comunità di Napoli e Roma, di cui sono originari i genitori, entrambi avvocati, professionisti noti e affermati nei loro rispettivi settori. Sulla morte della piccola Lavinia in Germania è stata aperta un'inchiesta. Negli scorsi giorni si è svolto l'esame autoptico sul corpo della piccina, che dovrebbe chiarire definitivamente le cause del decesso. Intanto, la Procura tedesca ha avviato indagini sul crollo della statua che si trovava all'interno del giardino dell'hotel a 4 stelle dove risiedeva la famiglia.

Il perito tecnico dovrà appurare se la statua avesse il giusto ancoraggio a terra e se ci siano state delle mancanze da parte della struttura ricettiva. Al vaglio anche i tempi dei soccorsi da parte del personale sanitario. La bimba, secondo le prime ricostruzioni, stava giocando con un'amichetta quando è avvenuto l'incidente. La piccola è stata subito soccorsa dal padre e da alcuni ospiti dell'albergo, quindi trasportata in ambulanza all'Ospedale di Monaco Schwabing. Ma nonostante l'intervento del personale medico-infermieristico, purtroppo, è deceduta.