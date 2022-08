Lavinia, morta a 7 anni in hotel in Germania, lutto a Napoli: “Dolore immenso” Il cordoglio dei colleghi dei genitori: “Tragedia immensa. Il loro dolore è anche il nostro”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Napoli e nel mondo dell'avvocatura per la tragica e prematura scomparsa della piccola Lavinia Trematerra, morta a Monaco di Baviera, a 7 anni, dove era in vacanza con i genitori, due stimati avvocati civilisti. La famiglia è distrutta da quanto accaduto. Il papà Michele opera nel foro di Napoli, la mamma, Valentina Poggi, in quello di Roma, entrambi sono professionisti molto conosciuti e apprezzati. La bambina è deceduta, purtroppo, venerdì scorso, dopo essere rimasta colpita dal crollo di una statua di marmo di oltre 100 chilogrammi, per motivi ancora da chiarire, che era posizionata nel giardino dell'albergo a 4 stelle. La bimba è stata soccorsa e trasportata all'Ospedale di Monaco Schwabing, ma non ce l'ha fatta ed è morta qualche ora dopo per le lesioni riportate. Sulla vicenda, le autorità tedesche hanno aperto un'indagine, mentre ad assistere la famiglia c'è anche il Consolato Italiano.

Il cordoglio dei colleghi: "Immenso dolore"

Tantissimi i messaggi di solidarietà e di vicinanza alla famiglia per la terribile tragedia che l'ha colpita. Grande dolore a Napoli, dove la famiglia è molto conosciuta. Condoglianze arrivano anche dal Formez PA: "A volte le parole non bastano – scrive il centro di formazione sulla sia pagina Facebook – ad esprimere il nostro dolore e lo sgomento, davanti a qualcosa che accade e che non si riesce a spiegare. Tutta la comunità del Formez è profondamente addolorata per il grave lutto che ha colpito la famiglia della nostra Valentina Poggi. Una tragica fatalità ha portato via la piccola e innocente Lavinia. A Valentina, a suo marito Michele, a tutti i parenti, agli amici e a coloro che la conoscevano, vanno le nostre sincere condoglianze, la nostra vicinanza e un grande abbraccio. Il loro dolore è anche il nostro". I funerali della piccola potrebbero tenersi a Napoli, nei prossimi giorni, non appena sarà restituita alla famiglia.

Grande dolore esprime anche l'avvocato Erich Grimaldi: "Lavinia sciava con la mia figlia più piccola, erano amiche cosi come lo sono per noi i genitori e sarà molto difficile raccontarle cos’è accaduto, forse non lo farò. Michele Trematerra, peraltro collega, lo conosco da anni, lui e Valentina Poggi sono delle splendide persone e questa tragica vicenda ha segnato per sempre la loro vita. Io e mia moglie Ornella gli siamo vicini e condividiamo il loro immenso dolore".