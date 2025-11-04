napoli
video suggerito
video suggerito

L’auto ha il motore acceso, ma non c’è nessuno: dentro i carabinieri scoprono 110 chili di hashish

Maxi sequestro di droga a Casavatore, nella provincia di Napoli: l’ingente quantitativo di droga è stato scoperto dai carabinieri all’interno di un’auto lasciata accesa per strada.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
I 110 chili di hashish sequestrati a Casavatore (Napoli)
I 110 chili di hashish sequestrati a Casavatore (Napoli)

Sarà capitato a molti di aver lasciato l'auto con il motore acceso per strada per dover sbrigare una commissione urgente e in tempi molto brevi. Non è questo il caso che arriva da Casavatore, cittadina della provincia di Napoli, dove è stata proprio un'automobile lasciata per strada con il motore acceso ad attirare l'attenzione dei carabinieri. I militari dell'Arma della tenenza di Arzano, infatti, mentre transitavano in via Francesco Caracciolo, al centro di Casavatore, hanno notato una Lancia Y ferma lungo la carreggiata, con il motore acceso; nell'abitacolo si intravedevano alcuni borsoni e, così, i carabinieri hanno voluto vederci chiaro e si sono fermati.

In auto c'erano 110 chili di droga: indagini per scoprirne la provenienza

Grande è stata la sorpresa dei militari dell'Arma quando, una volta aperti i 5 borsoni che si trovavano nell'auto, hanno notato centinaia di panetti di hashish, pronti per essere tagliati, dosati e venduti; dai successivi accertamenti, i carabinieri hanno accertato che si trattava di 110 chili di sostanza stupefacente. L'ingente quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti: le indagini dei carabinieri vanno avanti, infatti, per risalire ai proprietari dei 110 chili di hashish e alla provenienza della sostanza stupefacente.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Incendio a Palma Campania, brucia plastica: "Nube di fumo nociva, non uscite di casa"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views