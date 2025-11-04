L’auto ha il motore acceso, ma non c’è nessuno: dentro i carabinieri scoprono 110 chili di hashish

I 110 chili di hashish sequestrati a Casavatore (Napoli)

Sarà capitato a molti di aver lasciato l'auto con il motore acceso per strada per dover sbrigare una commissione urgente e in tempi molto brevi. Non è questo il caso che arriva da Casavatore, cittadina della provincia di Napoli, dove è stata proprio un'automobile lasciata per strada con il motore acceso ad attirare l'attenzione dei carabinieri. I militari dell'Arma della tenenza di Arzano, infatti, mentre transitavano in via Francesco Caracciolo, al centro di Casavatore, hanno notato una Lancia Y ferma lungo la carreggiata, con il motore acceso; nell'abitacolo si intravedevano alcuni borsoni e, così, i carabinieri hanno voluto vederci chiaro e si sono fermati.

In auto c'erano 110 chili di droga: indagini per scoprirne la provenienza

Grande è stata la sorpresa dei militari dell'Arma quando, una volta aperti i 5 borsoni che si trovavano nell'auto, hanno notato centinaia di panetti di hashish, pronti per essere tagliati, dosati e venduti; dai successivi accertamenti, i carabinieri hanno accertato che si trattava di 110 chili di sostanza stupefacente. L'ingente quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti: le indagini dei carabinieri vanno avanti, infatti, per risalire ai proprietari dei 110 chili di hashish e alla provenienza della sostanza stupefacente.