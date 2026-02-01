L’auto finisce in un dirupo, morti due trentenni a Limatola, nel Casertano

Due uomini sono morti questa mattina nel Casertano in un incidente d'auto: la vettura su cui viaggiavano è finita in un dirupo lungo la Strada Provinciale 336, arteria che collega il comune di Castel Morrone al comune di Limatola. Non ci sono altre vetture coinvolte: forze dell'ordine sul posto per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco con il supporto del Nucleo Speleo Alpino Fluviale del Comando Provinciale di Caserta. I due corpi erano rimasti incastrati tra le lamiere.

Stando alla prime ricostruzioni, l'automobile per motivi ancora da accertare è finita fuori strada, ribaltandosi e finendo in un dirupo. Duro lavoro da parte dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare incessantemente per crearsi una via d'accesso attraverso la fitta vegetazione per raggiungere la vettura ed estrarre i due corpi ormai privi di vita. Le due salme sono state affidate al personale medico intervenuto con un'ambulanza ed un'eliambulanza.