L’auto è parcheggiata male, rissa tra 8 persone con mazze da baseball a Mugnano Otto persone armate di mazza si sono affrontate a Mugnano (Napoli), il litigio sarebbe nato per un parcheggio; sono state tutte denunciate.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un'auto parcheggiata male all'interno di un condominio. Sarebbe bastato questo per scatenare una feroce rissa a colpi di mazza da baseball tra le strade di Mugnano, in provincia di Napoli. Il bilancio finale è di 8 persone denunciate, tra le quali un 56enne che è finito in ospedale per lesioni alla testa. È successo nella tarda serata di ieri, 1 agosto, i carabinieri sono intervenuti a seguito di segnalazione di una rissa con persone armate.

Arrivati in via Raffaele Viviani, all'altezza del civico 21, intorno alle 22, i militari si sono trovati davanti due gruppi di quattro persone, appartenenti a due famiglie, che si stavano fronteggiando tra insulti, urla e colpi di mazza. Gli otto sono stati bloccati e identificati, hanno tra i 29 e i 60 anni e abitano tutti nei paraggi. L'unico ferito in modo in rilevante è il 56enne, colpito alla testa; è stato medicato e dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici, ma le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Una volta riportata la situazione sotto controllo, i militari hanno cercato di ricostruire i motivi all'origine di quello scontro ascoltando le persone coinvolte. E devono essere rimasti piuttosto increduli quando gli è stato riferito che a scatenare il caos è stato un parcheggio sbagliato. Un episodio tutto sommato da poco conto, che però probabilmente è stato la scintilla di vecchi rancori e ha trasformato velocemente una discussione in una rissa. La versione fornita dai denunciati resta per il momento al vaglio degli investigatori, in attesa di ulteriori approfondimenti ed eventuali riscontri. Sul posto sono state rinvenute e sequestrate tra mazze da baseball.