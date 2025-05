video suggerito

L'Amerigo Vespucci e l'Atlante si incontrano a Castellammare: la foto delle due navi nel Golfo di Napoli La nave scuola Amerigo Vespucci e la nave Atlante si sono incrociate nel Golfo di Napoli, a Castellammare di Stabia, lì dove entrambe sono state costruite.

A cura di Valerio Papadia

Una foto fortemente evocativa e suggestiva quella che arriva dal Golfo di Napoli, precisamente dalle acque di Castellammare di Stabia dove ieri, martedì 13 maggio, ha avuto luogo un incontro molto particolare: quella tra la nave scuola Amerigo Vespucci e la nave Atlante. Lo scatto ritrae le due imbarcazioni della Marina Militare italiana mentre passano una accanto all'altra nello specchio d'acqua prospiciente Castellammare di Stabia: è proprio questa una delle particolarità della foto, dal momento che entrambe le navi sono state costruite proprio a Castellammare.

La nave scuola Amerigo Vespucci a Napoli fino al 16 maggio

L'Amerigo Vespucci non ha bisogno di presentazioni: considerata l'imbarcazione più bella al mondo, è la nave scuola della Marina Militare italiana. L'Amerigo Vespucci, che è tornata a Napoli nell'ambito del suo Tour Mediterraneo lo scorso 13 maggio, sarà in città fino a venerdì 16; è possibile salire a bordo della nave scuola e visitare gli ambienti esterni con un tour della durata di circa 25 minuti. Veliero affascinante e suggestivo, la nave scuola Amerigo Vespucci, utilizzata per l'addestramento degli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno è stata costruita a Castellammare di Stabia nel 1931.

La nave Atlante, supporto logistico della Marina Militare italiana

Anche la nave Atlante, come detto, è stata costruita a Castellammare di Stabia, da Fincantieri; si tratta di una imbarcazione molto più recente, visto che è stata costruita a partire dal 2021 ed è stata varata soltanto nel 2024. L'Atlante rientra nella classa di navi Vulcano, flotta che si occupa del supporto logistico della Marina Militare italiana.