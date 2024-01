“L’ambulanza fa cattiva pubblicità all’hotel”: sanitari del 118 picchiati a Giugliano La denuncia arriva dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. L’autista dell’ambulanza è stato preso a pugni in faccia da un uomo, che si è scagliato anche contro i mezzi di soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un'altra aggressione, già l'ennesima di questo 2024 cominciato solo da una settimana, ai danni del personale sanitario a Napoli e provincia. L'ultima, in ordine di tempo, questa mattina, lunedì 8 gennaio, a Giugliano: un'automedica del 118 e l'ambulanza "India" sono intervenute, intorno alle 10.30, in un albergo in via Domitiana, in zona Varcaturo, dove era stato segnalato un tentativo di suicidio. Mentre il medico raccoglie i dati del paziente, un uomo all'interno della struttura ricettiva ha cominciato a inveire contro i sanitari, dal momento che, secondo lui, la presenza dei due mezzi del 118 costituiva una cattiva pubblicità per l'hotel: dalle parole, l'uomo è passato presto ai fatti, prendendo a pugni in faccia l'autista di uno dei mezzi di soccorso.

A denunciare l'accaduto, come spesso accade, è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". Su indicazione della centrale operativa, i sanitari hanno lasciato l'hotel, mentre l'uomo e sua moglie prendevano a calci e pugni anche l'automedica e l'ambulanza: l'accaduto è stato denunciato ai carabinieri.

"Cara Regione Campania e caro Signor Prefetto di Napoli, oggi nel giorno del tavolo tecnico sulle aggressioni al personale sanitario ,chiediamo le famigerate “Dashcam” sui mezzi di soccorso che devono necessariamente essere installate su tutti i mezzi della Regione e non solo su quelli della ASL Napoli 1 Centro" chiede l'associazione.