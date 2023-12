L’ambulanza arriva ma il paziente è già morto: sanitari del 118 insultati e aggrediti dai parenti È accaduto a Bacoli, nella provincia di Napoli. A denunciare la vicenda è stata, sui social, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Momenti di tensione questa notte a Bacoli, nella provincia di Napoli, dove l'equipaggio di un'ambulanza del 118 è stato insultato e aggredito dai parenti di un paziente, un uomo di 80 anni che purtroppo era già deceduto quando sul posto sono intervenuti i sanitari. La denuncia dell'aggressione è arrivata, come spesso accade in questi casi, dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

Da quanto racconta l'associazione, i sanitari del 118 di Bacoli, con un'automedica proveniente da Pozzuoli, sono intervenuti, passata la mezzanotte, in via Cappella Vecchia. Giunti sul posto, all'esterno del palazzo, si sono imbattuti in un gruppo di persone che dapprima ha applaudito ironicamente i sanitari, poi hanno preso a spintonarli. Con difficoltà, i sanitari sono riusciti a entrare in casa e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del paziente 80enne.

"A quanto ci viene riferito i parenti sono stati aggressivi anche telefonicamente con la centrale operativa , questo perché quando si chiama il 118 dalla provincia dapprima deve rispondere la centrale operativa di Napoli, perennemente occupata dalla mole di richieste improprie post-pranzo natalizio, e successivamente la telefonata deve essere deviata alla Napoli 2. Purtroppo è questo che la gente non capisce" rende noto, ancora, l'associazione.