Ladro scoperto in casa a Bagnoli si lancia dal balcone. Ma la polizia lo aspetta in strada Un 25enne napoletano è stato arrestato per furto nella notte a Bagnoli, periferia ovest di Napoli: alcuni residenti avevano segnalato movimenti strani in un appartamento, all’arrivo degli agenti ha tentato la fuga saltando dal balcone ma è stato bloccato dagli altri poliziotti che erano rimasti in strada per bloccare le vie di fuga.

A cura di Nico Falco

Vistosi alle strette, ha cercato di scappare dal balcone: è saltato giù, sperando di riuscire ad allontanarsi di corsa col favore della notte, ma non aveva pensato che, in strada, c'era una seconda pattuglia ad aspettarlo. E così, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e arrestato. In manette Alessio Fierro, 25enne del quartiere napoletano di Pianura con precedenti di polizia, accusato di furto aggravato in appartamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e del commissariato Pianura sono intervenuti su indicazione della Centrale Operativa nella notte scorsa in via Tibullo, nella zona del Pendio di Agnano, quartiere Bagnoli, dove erano stati segnalati dei movimenti sospetti all'interno di un'abitazione ai piani bassi di un edificio: il padrone di casa era assente ma dei vicini di casa avevano notato le luci accese in piena notte. I poliziotti, una volta individuato l'appartamento, sono saliti per controllare. Hanno trovato la porta aperta e, all'interno, un ragazzo che si aggirava tra le stanze. Una volta scoperto, il giovane ha subito tentato la fuga. Ha raggiunto velocemente il balcone ed è balzato fuori, centrando i cavi del bucato dell'appartamento sottostante ed è sceso in strada.

Il tentativo, però, era stato previsto: mentre due agenti erano saliti nel palazzo, infatti, gli altri erano rimasti in strada, proprio per l'eventualità che il ladro cercasse di scappare da una finestra. Il 25enne, anche allora, ha provato nuovamente a scappare a piedi, ma è stato bloccato dopo una colluttazione ed è stato trovato in possesso di due cacciaviti e 180 euro.