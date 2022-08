Ladro lancia la cassaforte contro il carabiniere per fuggire e lo ferisce al volto in Irpinia Il militare dell’Arma è rimasto ferito al volto e dovrà subire un intervento. I ladri si sono dati alla fuga e sono ricercati dalle forze dell’ordine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un ladro viene sorpreso in casa mentre ruba e, per fuggire, lancia la cassaforte contro i carabinieri, colpendone uno in faccia e ferendolo gravemente. Il militare dell'Arma dovrà subire un intervento maxillo facciale. I ladri si sono dileguati e tutte le forze dell'ordine sono sulle loro tracce. L'episodio è avvenuto stanotte a Solofra, in provincia di Avellino, dove la banda di ladri stava cercando di mettere a segno un colpo in un appartamento dove era presente anche una cassaforte.

I ladri sono fuggiti, braccati dai carabinieri

Il colpo, però, non è andato a buon fine, grazie ad una segnalazione che è arrivata alle forze dell'ordine. I carabinieri si sono subito precipitati presso l'abitazione, dove era ancora in corso il furto. All'arrivo dei militari dell'Arma, uno dei ladri, per potersi assicurare la fuga, ha aspettato che si avvicinassero scagliando poi la cassaforte appena rubata contro uno dei militari che è rimasto ferito gravemente al volto. I ladri sono riusciti a fuggire, ma sono braccati dalle forze dell'ordine.

Il militare sarà operato al volto

Immediatamente sono scattati i soccorsi per il carabiniere ferito, che è stato trasportato rapidamente in ambulanza presso l'Ospedale Moscati di Avellino. Qui, il carabinieri è in attesa di essere trasferito all'ospedale di Benevento dove potrà essere sottoposto ad un delicato intervento maxillo facciale, per curare le lesioni riportate. Le ricerche dei ladri sono tutt'ora in corso e sarà battuto tutto il territorio per trovarli ed assicurarli alla giustizia. Allertate tutte le forze dell'ordine per ritrovare i responsabili del furto e del grave ferimento del militare dell'Arma.