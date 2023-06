Ladri picchiati e rapinati a Fuorigrotta, torna libero il figlio del boss Troncone: assolto Assolto Giuseppe Troncone, figlio del presunto boss di Fuorigrotta, Napoli Ovest: era accusato di una rapina insieme al cugino ucciso in un agguato.

A cura di Nico Falco

Si è concluso con una assoluzione il processo che vedeva alla sbarra il 25enne Giuseppe Troncone, figlio di Vitale, presunto boss di Fuorigrotta: per i giudici non è colpevole del pestaggio e della rapina ai danni di due ladri, puniti perché sorpresi a rubare nel quartiere della periferia Ovest di Napoli. Un episodio che, secondo gli inquirenti, si inquadrava in un'ottica di controllo criminale da parte del clan.

Il fermo per Giuseppe Troncone era arrivato il 24 dicembre 2021, poche ore dopo l'agguato ai danni del padre, raggiunto da proiettili al volto e a una gamba mentre si trovava fuori al bar di famiglia. I fatti contestati risalgono al 2 ottobre precedente, quando due giovani erano stati picchiati e rapinati dell'automobile: uno di loro era stato colpito ripetutamente al torace con il calcio della pistola e aveva riportato lesioni permanenti. Il raid si era concluso con la rapina dell'automobile. Si sarebbe trattato di una punizione: i due erano accusati di diversi furti di ruote d'auto a Fuorigrotta.

Le indagini avevano portato all'individuazione del figlio del presunto boss, mentre il suo complice sarebbe stato il cugino, Andrea Merolla, poi ucciso in un agguato nel quartiere napoletano circa un mese dopo, il 10 novembre 2021. Troncone Jr era stato rilasciato due giorni dopo (il fermo non era stato convalidato) ed era tornato in carcere, per la stessa vicenda, nell'ottobre 2022.

Oggi è arrivata la notizia dell'assoluzione "per non avere commesso il fatto"; come anticipa il Mattino, i giudici della prima penale (presidente Conte) hanno accolto la ricostruzione difensiva dei penalisti Antonio Abet e Andrea Lucchetta. Per il ragazzo la Procura aveva chiesto una condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione.