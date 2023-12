Ladri nelle case a Posillipo durante le feste di Natale: scoperti e inseguiti sulle Rampe Sant’Antonio Tre topi di appartamento incappucciati sorpresi in un condominio di via Orazio dalla Polizia Locale. Rocambolesco inseguimento sulle 13 discese di Sant’Antonio. Controlli supossibili nascondigli e telecamere. Sono ancora ricercati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Tre ladri incappucciati tentano di svaligiare gli appartamenti in via Orazio, a Posillipo, durante le feste di Natale, approfittando del fatto che molte case siano vuote perché i residenti sono in visita dai parenti o fuori città, ma sono scoperti dalla Polizia Locale e si danno alla fuga. Ne nasce un rocambolesco inseguimento lungo le strade di Posillipo, che si conclude all'altezza delle Rampe di Sant'Antonio, dove i topi di appartamento riescono a dileguarsi. Sono attualmente ancora ricercati dalle forze dell'ordine, che stanno passando al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

I tre topi di appartamento sorpresi dalla Polizia Locale

L'episodio è accaduto il giorno della Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre 2023, ma è stato reso noto solo nelle ultime ore. Gli agenti della Polizia Locale, in forza alla Unità Operativa Chiaia, erano impegnati un un servizio di pattuglia in moto nel quartiere Posillipo, e più precisamente in via Orazio, quando, attorno alle 19,30, hanno notato uno strano movimento all'interno di un condominio. I caschi bianchi si sono insospettiti e hanno scorto quindi tre uomini incappucciati intenti a forzare la porta di ingresso posta al piano terra dello stabile.

L'inseguimento sulle Rampe Sant'Antonio

Gli agenti senza indugio, a quel punto, si sono posizionati all'esterno dell'edificio, mettendolo in sicurezza ed evitando l'ingresso di alcuni condomini. Nel frattempo, sono riusciti a procurarsi le chiavi della porta d'ingresso per accedere all'interno del palazzo. I malfattori alla loro vista si davano a precipitosa fuga forzando un finestrone posto al primo piano dello stabile con un cacciavite lungo circa 40 centimetri – successivamente sequestrato – lanciandosi nel cortile sottostante.

Le ricerche: controllati possibili nascondigli e telecamere

I tre sono riusciti così a raggiungere la strada. Qui, in via Orazio, i motociclisti dell'unità operativa Chiaia si sono subito messi all'inseguimento. Una corsa rocambolesca in direzione delle Rampe Sant'Antonio a Posillipo, dove i tre ladri sono riusciti a far perdere le loro tracce. Gli uomini della polizia locale stanno passando al setaccio diversi luoghi della zona, che potrebbero essere utilizzati come nascondiglio degli malfattori, ma finora con esito negativo. Le indagini proseguono, grazie anche all'acquisizione delle immagini di alcune telecamere e da altri indizi rilevati.