Ladri in casa del parroco a Qualiano durante la messa di Natale: “Sembra un film di Totò…” Svaligiata l’abitazione del parroco della chiesa Maria Santissima Immacolata di Qualiano (Napoli), mentre il sacerdote celebrava la messa di Natale.

A cura di Nico Falco

Don Francesco Martino con, alle spalle, la corda di camicie usata dai ladri per scappare

Insolito videomessaggio di auguri, quello di Francesco Martino, parroco della chiesa di Maria Santissima Immacolata di Qualiano, in provincia di Napoli, che nel rivolgersi ai fedeli ha preso spunto dalla disavventura che lo ha visto vittima proprio durante la Messa della notte del 25 dicembre: i ladri hanno fatto irruzione nella canonica e l'hanno svaligiata. Il video è stato pubblicato sui social nella mattinata di ieri, 25 dicembre, poche ore dall'accaduto, e a colpire è la serenità di Martino che anche da questo brutto episodio trae spunto per ricordare i valori cristiani: "Oggi è Natale e nonostante questa triste esperienza – dice – la gioia nessuno può togliermela. Sono convinto che è proprio in questo contesto che deve nascere ancora il Signore Gesù".

L'irruzione sarebbe avvenuta durante la messa di Natale, quindi quando i ladri avevano, per ovvi motivi, la certezza che il sacerdote non si trovasse in casa ma in chiesa e che fosse impegnato. Avrebbero divelto una recinzione, forzato la serratura dell'appartamento e, con tutta calma, portato via tutti gli oggetti di valore. Per la fuga avrebbero usato un espediente che, sorridendo, il sacerdote accosta ai film di Totò: "La cosa che mi fa ancora più sorridere è che poi hanno preso tutte le mie camicie e ne hanno fatto una corda", dice, mostrando i vestiti annodati alle sue spalle, dalla ringhiera della casa fino alla strada.

"Vi perdono tutti – conclude Martino – perché sono sicuro che, se aveste conosciuto davvero Gesù, magari questa cosa non l'avreste fatta. Allora la colpa è anche mia. Ma, come ha detto Papa Francesco qualche giorni fa, peccatori tutti, ma mai corrotti. E allora dobbiamo vincere questo mondo che si è corrotto".