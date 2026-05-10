Lite tra candidati sindaco durante la processione a Trentola Ducenta: il parroco interviene per riportare la calma

Il sindaco uscente e un suo sfidante hanno litigato davanti a tanti fedeli e cittadini durante la processione per il Santo Patrono. Ci è voluto l’intervento del parroco per riportare la calma.

Una processione religiosa, un momento spirituale per la comunità, ha vissuto invece momenti di tensione ieri, sabato 9 maggio, a Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta: due candidati a sindaco alle elezioni ormai vicinissime hanno litigato davanti a decine e decine di fedeli e cittadini. Stando a quanto si apprende, il sindaco uscente, Michele Apicella e il suo sfidante, Michele Griffo – già in passato sindaco della cittadina del Casertano – avrebbero avuto un alterco durante la processione per San Michele Arcangelo, Patrono di Trentola Ducenta.

I due candidati a sindaco avrebbero avuto un diverbio riguardo la disposizione dei candidati e dei rappresentanti delle liste proprio durante il corteo religioso. La lite tra Apicella e Griffo è stata immortalata anche da video, registrati dai numerosi presenti: i due candidati sarebbero arrivati quasi allo scontro fisico, rivolgendosi insulti e lanciandosi frecciate. A riportare la calma ci ha pensato il parroco, don Marcellino Cassandra, che si è avvicinato ai due litiganti e ha cercato di farli ragionare, evitando così che il battibecco potesse degenerare. Sul posto sono inoltre intervenute anche le forze dell'ordine, che non hanno riscontrato aggressioni e hanno contribuito ad abbassare i toni della disputa; ciononostante, la tensione è rimasta alta per tutta la durata della processione.